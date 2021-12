ABN Amro: premie zorgverzekering stijgt harder dan uitgaven

De zorgpremies stijgen ook in 2022 harder dan de uitgaven binnen de Zorgverzekeringswet. Sinds 2014 is de zorgpremie al met 38 procent gestegen, terwijl de uitgaven met 28 procent zijn toegenomen.

Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro. De zorgpremie voor de basisverzekering stijgt volgend jaar met gemiddeld met 3,2 procent volgens de Zorgwijzer van de bank. De stijging had hoger kunnen uitvallen, maar sommige zorgverzekeraars kiezen ervoor zelf geld bij te leggen om de premie te drukken.

De collectieve zorgverzekering is nog duurder dan de gewone individuele zorgpolis, blijkt uit recent onderzoek van de NZa.

Kwetsbare ouderen

Er wordt elk jaar meer uitgegeven aan zorg binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit komt onder andere doordat er steeds meer kwetsbare ouderen zijn, aldus de bank. Daarnaast stijgen de uitgaven door hogere personeelskosten, duurdere geneesmiddelen en toegenomen welvaart. De uitgaven binnen de Zvw zijn voor 2022 begroot op 54,5 miljard van de 86,7 miljard euro totale zorguitgaven van de overheid.

Doordat het eigen risico de afgelopen jaren niet meer is verhoogd, zijn de gemiste inkomsten “volledig doorgerekend in de zorgpremie, die sinds 2016 flink is gestegen”. De zorgpremies bekostigden in 2014 35 procent van de zorguitgaven, volgend jaar is dat 40 procent.

Werkgeversbijdrage

Naast de inkomsten uit de zorgpremie en het eigen risico, worden de uitgaven binnen de Zvw ook gedekt met de werkgeversbijdrage. De inkomsten daaruit zijn sinds 2014 met 21 procent gestegen. Een stuk minder hard dan de zorguitgaven. Dit verschil komt door de 50/50-regel die is vastgelegd in de Zvw, aldus de onderzoekers.

De totale zorguitgaven blijven ook de komende jaren flink stijgen. Volgens een onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stijgen de zorguitgaven met 4,6 procent per jaar tot 2030 en daarna met 4,8 procent tot 2040, als het beleid niet verandert. De basispremie kan daardoor oplopen tot 260 euro in 2040, aldus de bank.