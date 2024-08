Zorgloon stijgt, maar minder hard dan nationaal gemiddelde

Binnen de sector Zorg en Welzijn is het mediane bruto uurloon gestegen van 24,4 euro in 2022 naar 25,8 euro in 2023. Een stijging van 5,7 procent, blijk uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ter vergelijking, in heel Nederland steeg het bruto uurloon met 6.3 procent van 22,2 euro naar 23,6 euro.

In dit geval vat het CBS onder de sector Zorg en Welzijn ook bijvoorbeeld sociaal werkers en andere specialisten op maatschappelijk gebied, maar niet kinderopvangmedewerkers. De mediaan is het middelste uurloon als alle bedragen op een rij gezet worden van laag naar hoog.

Minder stijging

In de afgelopen tien jaar is het mediane bruto uurloon in de zorg gestegen met 28,4 procent gestegen van 20,10 euro naar 25,8 euro. In heel Nederland is dat 31,1 procent van 18 euro naar 23,6 euro.

Voor enkele groepen binnen de zorg is een apart bruto uurloon beschikbaar. Zo kregen de kwart miljoen verzorgenden in Nederland een mediaan uurloon van 22,7 euro, 3,7 procent meer dan in 2022. De 104.000 artsen zagen hun uurloon stijgen met 7,9 procent naar 36,9 euro.

Deeltijd

In deze cijfers is geen rekening gehouden met het aantal uren in een contract. Vooral binnen de zorg hebben medewerkers vaak een deeltijdcontract. In de zorg werkt volgens de laatste cijfers 72,1 procent van de medewerkers in deeltijd, hoewel de gemiddelde contractgrootte wel toeneemt.

Het meest gestegen bruto uurloon is te vinden in de sector openbaar bestuur. In tien jaar tijd is het bruto uurloon daar gegroeid met 38,3 procent van 20,9 euro naar 28,9 euro.

Managers verdienen het meest

Het hoogste uurloon is te vinden bij managers. Dit is een aparte groep waar het CBS onderscheid in maakt en bevat medewerkers die leidinggeven aan een bedrijf of aan een afdeling, vaak weer ondersteund of geadviseerd door andere managers. Deze groep had in 2023 een bruto uurloon van 39,7 euro.

Het laagste uurloon in Nederland is te vinden in de sector dienstverlening waar bijvoorbeeld horecapersoneel, maar ook schoonmakers en keukenhulpen onder vallen. Het mediane bruto uurloon is daar 16,1 euro per uur.