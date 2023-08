Zorgmedewerkers HMC moeten voortaan parkeergeld betalen

Afgelopen voorjaar wilde HMC de parkeerheffing al doorvoeren, maar dat leidde tot veel protest van het personeel. Na maanden overleg heeft de raad van bestuur besloten om het parkeergeld voor haar medewerkers aan te passen en toch door te zetten. De heffing geldt niet voor medewerkers die een nacht-, avond- of weekenddienst draaien.

“Een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid was hard nodig”, aldus een woordvoerder van HMC. “De huidige regeling was verouderd en niet toereikend. Een goed en passend parkeer- en mobiliteitsbeleid draagt bij aan een hogere medewerkerstevredenheid, het vergroten van het werkplezier en vitaliteit.”

Volledige vergoeding OV

Medewerkers die met het openbaar vervoer reizen, krijgen een volledige vergoeding, laat HMC weten. Alle medewerkers hebben vanaf 1 juli een OV-business card ontvangen waarmee ze kunnen reizen. Bovendien voert het Haagse ziekenhuis een “ruimere vergoeding” in voor de koop van fiets, e-bike of e-scooter. Ook wijst HMC erop dat in de nieuwe ziekenhuis-cao de kilometervergoeding is verhoogd.