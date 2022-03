Zorgmedewerkers slapen slecht

Bijna de helft (46 procent) van de zorgprofessionals met klinische slaapklachten heeft het afgelopen jaar verzuimd; 12 procent is van plan de zorgsector te verlaten. Onderzoeker Irene van der Fels van IZZ: “Ook zijn zorgprofessionals met klinische slaapklachten vaker lichamelijk en emotioneel uitgeput, minder bevlogen en hebben ze minder werkvermogen.”

Geen hulp

Slechts 15 tot 20 procent van de zorgprofessionals met slaapproblemen meldt zich voor hulp. Anderen blijven ermee doorlopen en zoeken op internet naar houvast. Zorgprofessionals melden slaapproblemen tevens vaak niet binnen de organisatie waar ze werken.

Zelfroosteren

Zorgprofessionals die onregelmatige diensten draaien slapen slechter. Zelfroosteren zou hierbij kunnen helpen. Van der Fels: “Uit ons onderzoek blijkt dat zorgprofessionals die zelfroosteren minder slaapklachten ervaren dan zij die met een manier van roosteren werken waar ze minder invloed op hebben. Dit heeft te maken met meer autonomie en een betere balans tussen werk en privé.”

50-plussers

Irma Leijten, slaapexpert en coach voor HalloSlaap, constateert dat oudere zorgprofessionals (50-plussers) meer last hebben van slaapproblemen: “Deze mensen vinden het lastiger om met de hoge druk en onregelmatige diensten om te gaan. Zij herstellen vanaf hun 45e levensjaar langzamer dan jongere mensen. De slaapproblemen van vrouwen hebben regelmatig te maken met de veranderende hormooncyclus en de overgang. Het is belangrijk om vaardiger te worden in slaapvriendelijk gedrag. Dit betekent: leren ontspannen waardoor slaap een natuurlijk gevolg wordt. Meer inzicht en een gezonde leefstijl met aandacht voor herstel, gezond eetgedrag en sociale contacten, vormen ook een belangrijke basis.”