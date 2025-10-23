Zorgmedewerkers verliezen uren per week door onvoldoende digitale vaardigheid

Zorgmedewerkers die minder vaardig zijn met digitale systemen verliezen wekelijks gemiddeld meerdere uren aan extra tijd, meldt de ‘Coalitie Digivaardig in de Zorg’ op basis van nieuw onderzoek .

De coalitie ‘Digivaardig in de Zorg’ liet door onderzoeksbureau ZorgFocuz in kaart brengen hoeveel tijd het kost wanneer digitale handelingen niet vlot verlopen. In de huisartsenzorg blijken medewerkers met beperkte digivaardigheid in een werkweek van 32 uur gemiddeld ruim 4 uur langer bezig te zijn met dezelfde 12 digitale handelingen dan hun digitaal vaardige collega’s.

In de VVT bleek het aantal verloren uren lager, maar nog altijd ruim twee uur (133 minuten) op een 32-urige werkweek. Zo hebben digitaal stroeve medewerkers ruim vier minuten langer nodig voor het typen van drie zinnen tekst, hebben ze even veel extra tijd nodig voor het digitaliseren van een brief en gebruiken ze drie minuten meer tijd om cliëntinformatie in het ECD op te zoeken.

Huisartsen

Giel Schikhof van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg SSFH hoopt dat de onderzoeksresultaten huisartsenpraktijken in beweging brengen. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) pakt arbeidsmarktvraagstukken in de sector huisartsenzorg aan, namens werkgevers en werknemers. Schikhof: “Het loont dus echt om te investeren in de digitale vaardigheden van medewerkers.”

Volgens Schikhof is het onderzoek vooral een bevestiging van wat cao-partijen in de huisartsenzorg zelf al langer aangeven: digitale vaardigheden van medewerkers zijn een belangrijk aandachtspunt.

Meerwaarde

De meerwaarde van het nieuwe onderzoek is volgens Schikhof dat het echt aantoont dat investeren in de digitale vaardigheden tijdwinst kan opleveren. De komende periode gaat SSFH de onderzoeksresultaten onder de aandacht brengen van huisartsenpraktijken via nieuwsbrieven en sociale media. Daarbij wordt ook opnieuw verwezen naar de Zelfscan voor huisartsenpraktijken, van de Coalitie Digivaardig in de zorg.

(Redactie/ICT&Health)