Zorgmedewerkers vragen om actie voor collega’s Gaza

Opnieuw verenigen zorgmedewerkers in alle academische ziekenhuizen zich om aandacht te vragen voor hun omgebrachte collega’s in Gaza. Dinsdag zijn er herdenkingsbijeenkomsten op initiatief van Artsen voor Gaza, een netwerk van zorgprofessionals dat zich inzet voor de bescherming van de zorg in Palestina.

Volgens de organisatoren zijn sinds oktober 2023 meer dan 1.400 zorgverleners gedood door Israël. Tijdens de herdenking op 1 juli worden door zorgmedewerkers van alle academische zorgcentra bloemen voor hen neergelegd. Namen van omgebrachte collega’s worden voorgelezen.

“Wij komen samen uit rouw, maar ook uit morele verantwoordelijkheid”, zegt Lotta Plomp, arts-onderzoeker aan het Erasmus MC en een van de initiatiefnemers. Plomp vindt dat academische instellingen meer zouden moeten doen om het geweld te stoppen: “Onze instellingen werken samen met Israëlische instituten die de aanvallen op de zorg in Gaza mogelijk maken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van technologieën die direct worden ingezet bij militaire operaties. Wij roepen onze raden van bestuur op om deze banden te herzien.”

Samen met collega’s is Plomp een petitie begonnen die de raad van bestuur van het Erasmus MC vraagt om samenwerkingen te verbreken met Israëlische instituten die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen in Palestina. Deze is inmiddels door meer dan 500 werknemers getekend.

Ook Bart Salemans, werkzaam in de gehandicaptenzorg in Nijmegen, ziet dat er onder collega’s veel onbegrip heerst over de passiviteit van academische instellingen. Hij vindt dat je als zorgverlener niet neutraal kan blijven. “Terwijl de zorg beschermd hoort te zijn onder het internationaal recht, wordt deze in Gaza systematisch ontmanteld. Stilte hierover is ook een kant kiezen, namelijk de kant van de partij die bommen op ziekenhuizen gooit. Daarmee normaliseer je genocide.”