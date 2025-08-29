Skipr

Zorgminister VS vervangt baas gezondheidsdienst door politieke vriend

,

De Amerikaanse viceminister van Gezondheidszorg Jim O’Neill wordt waarnemend directeur van gezondheidsdienst CDC. Eerder deze week werd de directeur van de Centers for Disease Control and Prevention, Susan Monarez, ontslagen.

Haar ontslag volgde volgens Amerikaanse media op conflicten tussen Monarez en gezondheidsminister Robert F. Kennedy jr. over het Amerikaanse vaccinatiebeleid. Kennedy staat bekend als vaccinscepticus. Drie leidinggevenden binnen de CDC hebben na het vertrek van Monarez hun ontslag ingediend.

Onwetenschappelijk

Kennedy zei donderdag in een interview met Fox News dat de CDC niet voldoende aansloot bij het beleid van president Donald Trump en grondig moest worden hervormd. Hij was daarbij kritisch over het beleid dat de dienst tijdens de coronapandemie voerde. Advocaten van Monarez stelden eerder dat zij is ontslagen omdat ze “weigerde onwetenschappelijke, roekeloze richtlijnen goed te keuren en toegewijde gezondheidsdeskundigen te ontslaan”. (ANP/Skipr)

