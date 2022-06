Zorgonderneming Mediq presenteert nieuwe CEO

Thomas Hinnerskov is per 1 juni benoemd tot Chief Executive Officer van Mediq. Hinnerskov was voorheen werkzaam bij het bedrijf KONE OY als Executive Vice President voor Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Algemeen directeur Arjen Linders blijft verantwoordelijk voor alle activiteiten van Mediq in de Benelux, zo maakt Mediq bekend in een persbericht. Hinnerskov zegt daarin over zijn aanstelling dat het Europees marktleider wil worden in de thuiszorg- en professionele zorgsector.

Sectortransformatie

Paul Hitchin, Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur: “Ik ben erg blij dat we de teugels van onze sectortransformatie in handen mogen geven van een ervaren bestuurder als Thomas. Hij begint aan zijn rol als CEO van Mediq met een sterke basis voor continue groei binnen Europa.”