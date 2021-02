Zorgorganisatie De Waerden rolt MediCheck uit voor betere medicatieveiligheid

De Waerden biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. De organisatie heeft diverse kleinschalige locaties in Noord-Holland. Op vier daarvan is een pilot met MediCheck uitgevoerd. Dat beviel dermate goed dat nu de andere locaties volgen. Zij hopen op korte termijn afscheid te nemen van de papieren lijsten.

MediCheck van leverancier MedIT Solutions is een systeem voor elektronische toedienregistratie, die gekoppeld is aan de Apotheek Informatie Systemen. Daardoor is er altijd een actueel medicatie overzicht van de cliënt beschikbaar. MediCheck voorziet daarnaast in een digitale dubbele controle voor riskante medicatie en biedt foto’s en bijsluiters.