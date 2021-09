Zorgorganisatie SVRZ koppelt intranet aan database Vilans

SVRZ is de eerste zorgorganisatie die op deze manier gebruikmaakt van het platform van Vilans. Het eigen intranet van de organisatie laat dus niet alleen eigen, interne informatie zien maar ook protocollen uit een externe database. De protocollen zijn daardoor altijd actueel bijgewerkt zonder dat SVRZ daar omkijken naar heeft. Bovendien zoekt de zoekfunctie op het intranet ook binnen de protocollendatabase van Vilans.

Handige tool

De koppeling was mogelijk doordat SVRZ de digitale werkomgeving eerder dit jaar vernieuwde. Het bureau dat daarvoor was ingeschakeld, werkte op dat moment ook aan het vernieuwde portaal van Vilans. “Het is fijn dat dit zo mooi samen kwam”, vindt Marieke Sengers, adviseur Protocollen bij Vilans. “Hierdoor kon SVRZ direct profiteren van ons nieuwe platform en bieden wij samen de medewerkers van SVRZ een handige tool.”