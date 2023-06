Zorgorganisatie Vivent leidt verpleegkundigen uit Indonesië op

Zorgorganisatie Vivent heeft deze week een overeenkomst ondertekend waarmee verpleegkundigen uit Indonesië in Nederland aan de slag kunnen. De verpleegkundigen volgen in Nederland een opleiding tot hbo-verpleegkundige.

Vivent werkt in dit project samen met de organisaties Yomema, Avans+ en Tempo Team. Op 28 augustus starten de elf Indonesische verpleegkundigen bij Vivent.

Opleiding tot hbo-verpleegkundige

In Indonesië is er een teveel aan zorgmedewerkers. Vivent haalt daarom verpleegkundigen uit Indonesië naar Nederland op basis van een studieverblijfvergunning. Zij volgen in Nederland een opleiding tot hbo-verpleegkundige en zijn tijdens hun opleiding van ongeveer vier jaar inzetbaar bij Vivent, in de vorm van een stage en een bijbaan.

In hun thuisland hebben ze een opleiding tot verpleegkundige afgerond. In Nederland zijn zij na het behalen van de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV) bevoegd om te werken als verzorgende IG. De verpleegkundigen gaan werken in de woonzorgcentra van Vivent en na een jaar ook in de wijkverpleging.

Na vier jaar kunnen de verpleegkundigen terugkeren naar hun geboorteland.

Taal- en cultuurcursus

Voordat de verpleegkundigen naar Nederland komen hebben ze een Nederlandse taal- en cultuurcursus gehad. Er komen nog meer verpleegkundigen uit Indonesië naar Nederland. Zij gaan aan de slag bij andere zorgorganisaties in Nederland.

Thea van Rijbroek, adviseur opleidingen bij Vivent: “Ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief snel een positieve bijdrage levert aan onze zorgverlening. En er zijn minder invallers en zzp-ers nodig. Daarnaast is dit een waardevolle ervaring voor zowel de buitenlandse verpleegkundigen als voor ons.”