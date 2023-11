Zorgorganisaties Brabant roepen politiek op tot eerlijkheid

Brabantse ouderenzorgorganisaties maken zich zorgen over de verkiezingscampagne en de verkiezingsprogramma’s. “Er wordt gesproken over het bouwen van meer verpleeghuizen, maar dat is gewoon niet reëel”, zegt Marcel van der Priem van de Wever. Daarom doen ouderenorganisaties dinsdag in alle Brabantse kranten een oproep: houd bij het stemmen rekening met de toekomst van de ouderenzorg.

De 48 zorgbestuurders vinden dat er in de verkiezingscampagnes te weinig aandacht is voor de zorg. Daarnaast wordt meestal niet het echte verhaal verteld. Saskia van Opijnen, bestuurder van Avoord in West- Brabant, benadrukt: “Het zou jammer zijn als mensen bijvoorbeeld denken dat beloftes over meer geld de problemen in de ouderenzorg gaan oplossen. Dat is gewoon je kop in het zand steken.”

Van Opijnen: “Want het grootste probleem is het personeelstekort. Dat los je niet op met een zak geld.” De komende jaren zal het aantal 75-plussers toenemen van 1,3 miljoen naar 2,1 miljoen in 2030.

Tekort 8000 medewerkers

Alleen al in Noord-Brabant is er in de nabije toekomst een tekort van 8.000 medewerkers in de ouderenzorg, aldus de organisaties. “Veel partijen pleiten voor meer plekken in verpleeghuizen. Terwijl wij nu zelfs lege appartementen hebben waar mensen zo terecht zouden kunnen, maar we hebben gewoonweg geen personeel”, aldus Van der Priem.

“Meer verpleeghuizen is dus geen oplossing”, meent Van der Priem: “Er moet worden gekeken naar hoe de zorg anders kan worden ingericht, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dit is niet alleen noodzakelijk, maar ook wat veel ouderen het liefst willen.”

De 48 zorgbestuurders vinden dat kiezers “het eerlijke verhaal” moeten horen. En dat ze in hun keuze rekening houden met de zorg. “Het is belangrijk om in je stemkeuze rekening te houden met jouw visie op je eigen oude dag. Hoe zie je jezelf als je ouder bent? Welke partij past hier het beste bij?”