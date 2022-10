Zorgorganisaties getroffen door beveiligingsincident Nedap

Op 17 oktober is Nedap op de hoogte gebracht van een kwetsbaarheid in het systeem van Carenzorgt.nl, een digitale gezondheidsomgeving dat door ruim 9.000 zorgaanbieders wordt gebruikt. “Nedap heeft de kwetsbaarheid daarop onderzocht en meteen verholpen”, meldt Nedap. Op dinsdag 25 oktober werd GGZ Drenthe door Nedap geïnformeerd dat van hun circa 270 patiënten informatie is gedownload uit het zorgportaal. Ook bij Zorggroep Meander is informatie uit het portaal gedownload.

Verdachte aangehouden

Zorggroep Meander en GGZ Drenthe brengen hun patiënten op de hoogte en hebben het incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Nedap heeft aangifte gedaan bij de politie. De politie is direct na de aangifte een onderzoek gestart en heeft een verdachte aangehouden. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de betreffende documenten verspreid zijn. Het politieonderzoek hiernaar is nog niet afgerond.