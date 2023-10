‘Zorgorganisaties laten geld liggen als ze ict uitbesteden’

Veel zorgorganisaties besteden hun ict-diensten uit. Uit de rondvraag van Eraneos (voorheen bekend als Quint) komt naar voren welke achterliggende doelen ze behalen. Het beste scoren ‘toegang tot resources’ (55 procent behaalde doelen( en ‘focus op core-business’ (53 procent). Doelen als ‘Business-transformatie’ (10 procent) en ‘innovatie’ (12 procent) blijven daarbij achter.

Kansen

Kostenbesparing is zelden een reden om uit te besteden, signaleert het adviesbureau dat tientallen organisaties ondervroeg over het onderwerp. Dat terwijl er volgens Eraneos wel mogelijkheden zijn om geld te besparen met outsourcing. Dat geldt vooral voor groteren organisaties, zegt Léon Wijnen. Zij profiteren nu niet of nauwelijks van de voordelen die schaalvergroting met zich meebrengt vanwege de complexe organisatie en het complexe ict-landschap.

Wijnen: “In de visie van Eraneos kan het schaalvoordeel van de grotere zorgorganisaties worden gerealiseerd als het applicatielandschap wordt vereenvoudigd en ICT verder gestandaardiseerd wordt.”