Zorgpaden recept voor succesvolle samenwerking huisartsenposten en acute thuiszorg

De basis van deze samenwerking wordt gevormd door samen ontwikkelde zorgpaden. Op basis daarvan worden verpleegkundigen van de acute thuiszorg ingezet door de Huisartsenspoedposten.

Dit heeft veel voordelen zegt Annemijn Goeree, strategisch projectleider bij zorgorganisatie Aafje en voorzitter van het overleg van de HAP en de acute thuiszorg. “Een cliënt is beter en passender geholpen door een verpleegkundige die de katheter komt verwisselen, en de huisarts kan zich focussen op de HAP-consulten.”

Toekomstbestendige zorg

Regionaal samenwerken is een van de oplossingen om de zorg toekomstbestendig te maken. Vanuit dit idee werken Spoedzorg Rotterdam, de coöperatie waarin Aafje, Laurens, Humanitas en Lelie zorggroep verenigd zijn, Careyn en de vier huisartsenspoedposten van Huisartsenposten Rijnmond steeds meer samen. “In 2023 zijn bijna 1000 meldingen vanuit de HAP succesvol doorgezet naar de acute thuiszorg. Dit jaar verwachten we een stijgende lijn in het aantal meldingen”, vertelt Goeree.

Acute thuiszorg

Door de inzet van de acute thuiszorg is het mogelijk om een verpleegkundige van de acute thuiszorg bij een patiënt langs te laten gaan. “De verpleegkundigen kunnen hiermee de dienstdoende huisartsen ontlasten, waardoor die meer tijd heeft voor de spoedgevallen op de huisartsenspoedpost zelf”, zegt Eveline Los, projectleider zorgcoördinatie bij de Huisartsenposten Rijnmond.

Vernieuwde zorgpaden

De samenwerking is gebaseerd op negen zorgpaden waarin beschreven staat wanneer de acute thuiszorg ingezet kan worden. Nieuw is de landelijke versie van de zorgpaden, die vrij beschikbaar zijn voor zorgorganisaties binnen en buiten de regio. Goeree: “Wij willen eraan bijdragen dat in heel Nederland gelijkgestemd gewerkt wordt, dit verbetert de efficiëntie en zorgt ervoor dat er in de toekomst landelijke richtlijnen ontwikkeld kunnen worden.”

Samenwerkende organisaties

In Rotterdam en omstreken werken zorgorganisaties Aafje, Laurens, Humanitas en Lelie zorggroep samen om acute ongeplande zorg aan te bieden. Namens deze organisaties is er één regionaal team voor cliënten die deze zorg nodig hebben. De triageverpleegkundigen zijn ’s avonds, ’s nachts en in het weekend inzetbaar voor acute, ongeplande zorg, die niet kan wachten tot het volgende zorgmoment of de volgende dag.