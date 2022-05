Zorgpartijen ondertekenen Convenant kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer

Het kader is een basis voor vervoer van goede kwaliteit tegen een adequate vergoeding. Dat meldt een van de ondertekenaars, de Nederlandse Federatie Kankerpatiënten.

Andere ondertekenaars zijn: Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), Ieder(in) en Patiënten Federatie Nederland (PFN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) namens vervoerders en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens verzekeraars.

Kwaliteitsrichtlijnen

In de nieuwe kwaliteitsrichtlijnen zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het vervoer moet voldoen. Het gaat onder andere om bejegening, bereikbaarheid voor het maken van afspraken, op tijd rijden en begeleiding. Ook de afhandeling van klachten is in de richtlijn geregeld. Daarnaast is vastgelegd dat de taxichauffeur verantwoordelijk is tot aan de deur van het ziekenhuis. Hulp binnen het ziekenhuis om tot op de afdeling te komen, valt onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis.

Met de ondertekening van dit convenant hebben alle partijen vastgelegd om hier gezamenlijk op toe te zien.

Lage vergoeding

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had in 2019 meerdere signalen ontvangen van onder andere KNV, FNV Taxi, de Nierstichting en PFN over de lage prijzen die zorgverzekeraars zouden hanteren bij de inkoop van zittend ziekenvervoer. Om die reden kon de kwaliteit niet meer worden gegarandeerd. De Nederlandse Zorgautoriteit werd gevraagd om met partijen een verkenning te doen naar mogelijke problemen bij de inkoop van het ziekenvervoer.

NFK

In opdracht van de NZa startte NFK de Doneer Je Ervaring ‘Hoe ervaren (ex-)kankerpatiënten het taxivervoer naar het ziekenhuis?’. NFK heeft mensen die kanker hebben (gehad) gevraagd hoe zij de kwaliteit van het taxivervoer naar het ziekenhuis ervaren. Ook werd gevraagd naar bereikbaarheid van het taxibedrijf en of de taxi op tijd kwam. Belangenbehartiger Pauline Evers heeft de uitkomsten van de Doneer Je Ervaring ingebracht bij gesprekken met zorgverzekeraars en andere relevante partijen, om met hen te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het taxivervoer.