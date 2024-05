Zorgpartijen roepen op om geld voor wijkverpleging te behouden

Het totale budget dat beschikbaar is voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Vanwege de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorgthuisnl, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De partijen willen daarom met de minister in gesprek over de manier waarop zij besteding van deze middelen zien.

In totaal werd in 2023 ruim 3 miljard euro uitgegeven aan wijkverpleging. Uit de begroting van het ministerie van VWS bleek dat er nog ruim 800 miljoen euro meer was gereserveerd dan er werd besteed. Om dit geld te benutten om de zorg voor mensen thuis te versterken, roepen de zorgpartijen het ministerie van VWS op om over domeinen en schotten heen te denken.

Passende zorg thuis

Volgens de partijen blijft wijkverpleging noodzakelijk om mensen passende zorg thuis te bieden, ziekenhuiszorg te voorkomen en de huisarts te ontlasten. In totaal ontvangen ruim twee miljoen mensen in Nederland een vorm van ondersteuning of zorg thuis. En deze groep groeit. Voor hen blijft het nodig een passend aanbod van zorg of ondersteuning te organiseren vanuit de Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

De partijen vinden dat het geld voor de wijkverpleging via zorgkantoren, zorgverzekeraars of gemeenten gebruikt moet worden voor het vergroten van de mogelijkheden om thuis passende zorg of ondersteuning te krijgen. Dit sluit ook aan bij de intentie van het Integraal Zorgakkoord, van waaruit domeinoverstijgend aan toekomstbestendige zorg wordt gewerkt.

Versterking wijkverpleging

Er zijn verschillende verklaringen voor de onderbesteding. Zo levert de wijkverpleging bijvoorbeeld steeds meer passende zorg door onder andere de inzet van thuiszorgtechnologie, hulpmiddelen en goede samenwerking met het sociaal domein. De partijen analyseren met elkaar de oorzaken om zo te leren wat nodig is voor verdere versterking van de wijkverpleging.