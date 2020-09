Zorgpersoneel krijgt voorrang bij coronatest

Vier dagen

De maatregel is genomen omdat de bewindslieden vinden dat werknemers uit deze twee beroepsgroepen het zich vaak niet kunnen veroorloven om gemiddeld vier dagen thuis te blijven voordat ze weten of ze besmet zijn met het coronavirus. De Jonge hoopt dat de wachttijd “over enkele weken” weer teruggaat naar maximaal 48 uur.

De extra persconferentie werd gehouden omdat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen snel oploopt. Vrijdag bereikte het aantal nieuwe besmettingen een record: 1977. Opnieuw waren de meeste positieve testen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en studentensteden. De Jonge sprak van een “tweede golf” als het gaat om de groei van het aantal besmettingen: “De situatie is zorgelijk.”

Horeca eerder dicht

Rutte en De Jonge riepen met name jongeren op zich aan de regels te houden. Het kabinet hoopt dat het aantal besmettingen weer afneemt door de horeca in zes regio’s een uur eerder te sluiten. Het gaat om de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem en Hollands-Midden. Ook gaan de lokale bestuurders praten met studentenverenigingen om te vragen of ze zich aan de maatregelen willen houden.

Gevoel noodzaak

“Dat gevoel van noodzaak moet weer terug”, aldus Rutte. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft gesproken met vertegenwoordigers van studentenverenigingen op het stadhuis. Ze zei: “Jullie hebben de sleutel in handen om een rem te zetten op het aantal besmettingen.” Ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft laten weten de coronamaatregelen weer scherper te handhaven op plekken met jongeren.

Jongeren houden zich vaak niet aan de landelijke maatregelen en werken meestal niet volledig mee aan de regels van de GGD inzake het bron- en contactonderzoek. Verreweg de meeste besmettingen ontstaan daarom in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar, rond twaalf keer vaker dan bij 60-plussers.