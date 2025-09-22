Skipr

Zorgpremie DSW blijft gelijk

,

De premie voor de basisverzekering voor DSW-verzekerden blijft in 2026 gelijk aan de premie van 2025. Dit komt door een overschot in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid dat komend jaar wordt ingezet om de premiestijging te dempen.

In 2025 is bij de overheid meer geld binnengekomen dan dat aan zorgkosten is uitgegeven. Dit komt door een hoger dan noodzakelijke inkomensafhankelijke bijdrage. De zorgkosten zijn net als vorig jaar wel gestegen. Daarom gaat het volgens DSW om een eenmalige meevaller. 

De eerste

DSW Zorgverzekeraar verhoogde vorig jaar nog de zorgpremie van 149 euro naar 158,50 euro per maand. De premie voor 2026 blijft dus gelijk met 158,50 per maand. Zonder deze meevaller zou de DSW-premie zes euro hoger zijn geworden. 

DSW is zoals gebruikelijk de eerste zorgverzekeraar die de nieuwe zorgpremie bekendmaakt. In een interview met Zorgvisie zegt DSW-directeur Aad de Groot: “Er komt hoe dan ook een zorginfarct op ons af met langere wachtlijsten en te weinig zorgpersoneel. Ik weet zeker dat als we nu niets doen de verkiezingen hierna volledig in het teken zullen staan van de zorg.”

Regiobudgetten

De Groot geeft in het interview ook commentaar op de verkiezingscampagne en doet een voorstel voor forse aanpassing van het zorgstelsel. Hij wil de marktwerking verminderen en regiobudgetten inzetten om de zorg meer lokaal te organiseren.

