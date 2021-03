ZorgSaam-topman Smit houdt toezicht bij Hadoks

René Smit is per 1 maart benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Hadoks. Hij volgt in deze rol Alfred Roobol op bij de huisartsencoöperatie in de regio Haaglanden.

Smit is bestuursvoorzitter van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Ook is hij actief als lid raad van toezicht bij Vilans, Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en de Open Universiteit. Eerder was hij onder meer wethouder in Rotterdam en bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

Houdbare zorg

“De zorg is in al zijn diversiteit enorm in ontwikkeling de laatste jaren”, aldus Smit over zijn nieuwe rol. “De huisarts heeft een cruciale rol om goede en houdbare zorg ook in de toekomst mogelijk te maken. Hadoks faciliteert de huisartsen in de Haagse regio daarbij, met ambitie. Ik kijk er naar uit om Hadoks en daarmee de huisartsen, met mijn kennis en ervaring van dienst te zijn bij de komende ontwikkelingen.”

Ervaring

Bestuursvoorzitter Robert Jansen en lid raad van bestuur Gos de Vries kijken uit naar de samenwerking met René Smit. “Wij beschouwen het als een compliment voor Hadoks dat René Smit, met zoveel ervaring als bestuurder en toezichthouder binnen diverse zorginstellingen, zich de komende jaren als voorzitter van de Raad van Commissarissen voor ons wil inzetten.”

Met zijn benoeming bestaat de raad van commissarissen uit René Smit (voorzitter), Renée Barge, Marc Dijkstra (lid), Marja Appelman (lid) en Erik Pleij (lid). Binnen Hadoks werken circa 500 huisartsen met samen, zo’n 200 huisartsenpraktijken, in de de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met circa 720.000 inwoners.