Zorgsector legt wensen neer bij formateur

De zorgsector wil dat een nieuw kabinet volop inzet op preventie. Twee andere speerpunten zijn: een beter arbeidsmarktbeleid en meer aandacht voor digitalisering. Dit schrijven onder meer ActiZ, FMS, NFU, NVZ, ZN, VGN, de Nederlandse GGZ en V&VN in een brief aan informateur Tjeenk Willink.

De zorgpartijen hebben een reeks voorstellen om preventie de komende vier jaar van de grond te krijgen. Ze stellen domeinoverstijgende samenwerking voor tussen het sociale- en zorgdomein. Dat kan met meerjarige financiering over de schotten van zorg heen.

Brede aanpak

Een brede aanpak van preventie is nodig en moet zich richten op huisvesting, weerbaarheid, schulden en armoedebestrijding. Geestelijke verzorging moet toegankelijker, vinden de zorgpartijen, omdat veel sociale problematiek samenhangt met niet-medische zingevingsvragen. “Dit soort laagdrempelige zorg kan helpen in preventie”, aldus de schrijvers.

Andere wensen zijn: terugdringing van ongezonde producten (tabak, alcohol, suiker, vet) en het stimuleren bij werkgevers van “goed en inclusief werkgeverschap en gezond gedrag van werknemers”. Verder moet een nieuw kabinet de harde leeftijdsgrens in de Jeugdwet afschaffen.

Lagere werkdruk

Tweede punt is de werkgelegenheid. De zorgpartijen willen de werkdruk verminderen en de bureaucratie verlagen. Dat kan door het beter inzetten van digitale middelen en arbeidsbesparende technologie. De sector roept de politiek ook op “woordelijke waardering” voor zorgmedewerkers om te zetten in “financiële ruimte om betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris te realiseren voor specifieke beroepsgroepen in de zorg.”

Ten slotte willen de zorgpartijen de digitalisering versnellen. Meer kansen kunnen benut worden voor e-health, zodat ook “zorg dichtbij de patiënt kan worden geleverd door online contact tussen zorgverlener en patiënt en telebegeleiding.” Digitalisering is ook essentieel om de juiste zorg op de juiste plek mogelijk te maken. Betere data helpen de professionals en patiënten bij diagnostiek en behandeling, aldus de briefschrijvers..