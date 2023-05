Zorgsector verwacht na bezuiniging stop op vastgoedinvesteringen

“Er dreigt een investeringsstop, waardoor 50.000 zorgeenheden op termijn verdwijnen”, stellen de auteurs. Dit terwijl de sector voor de opdracht staat om gebouwen te vernieuwen, aan te passen aan moderne normen voor bewoners en te verduurzamen.

Bezuiniging overheid

De overheid is van plan om 8 procent te bezuinigen op de bekostiging van het zorgvastgoed, via de ‘normatieve huisvestingscomponent. Uitgerekend is dat dit een daling van de investeringscapaciteit betekent van 5 miljard euro. De organisaties zeggen dat zorgkantoren geen duidelijkheid geven over een extra korting die in de lucht hangt.

“Het is onder deze omstandigheden voor zorginstellingen niet meer mogelijk vastgoedpartners te vinden om mee samen te werken, zoals beleggers en corporaties. De businesscase is niet meer sluitend te maken. Een investeringsstop dreigt. Dat is de reden voor het manifest ‘Opgave zorgvastgoed haalbaar houden’. Hierin pleiten de zorgorganisaties voor een andere aanpak.

Ze willen bekostiging langs vier lijnen: Compensatie voor de gestegen bouwprijzen, inpassen van huursituaties in de bekostigingssystematiek, compensatie voor huisvesting voor mensen met een zwaardere zorgvraag en toezegging van zorgkantoren dat kortingen op de bekostiging van zorgvastgoed niet worden toegepast.

