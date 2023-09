Zorgsector wil aandacht van de politiek op Prinsjesdag

Voorzitter Femke Merel van Kooten noemt de zorgbegroting niet toekomstbestendig, omdat deze niet is gericht op de medewerkers in de zorg. “Het is iedere dag alle hens aan dek voor zorgprofessionals, maar de kabinetsplannen laten die urgentie volstrekt niet zien”, zegt Van Kooten. “De regering investeert bewust niet in het aantrekken van nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden.”

Concreet beleid ontbreekt

Ze voegt toe dat volgens haar een concreet beleid ontbreekt om problemen in de zorg daadwerkelijk aan te pakken. “Nu al wachten mensen onnodig lang op geschikte zorg. Patiënten kunnen bijvoorbeeld niet terecht in een verpleeghuis of hospice door lange wachtlijsten. Thuiszorgorganisaties stellen steeds vaker een cliëntenstop in. Of operaties worden eindeloos uitgesteld door gebrek aan professionals. Het kabinet sluit haar ogen voor de grote problemen en heeft zich al neergelegd bij de situatie.”

Middeninkomens in zorg verbeteren

Ook branchevereniging de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) roept de Tweede Kamer op om de zorg hoog op de politieke agenda te zetten en te investeren in verpleegkundigen. NVZ-voorzitter Ad Melkert zegt ook te rekenen op de Tweede Kamer om nog extra geld vrij te maken om de middeninkomens in de zorg te verbeteren.

Personeelstekort

De koepel van academische ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), vindt dat het kabinet te weinig doet om het personeelstekort in de zorg tegen te gaan. De NFU wil “dat administratieve lasten drastisch omlaag gaan, dat de uitwisseling van personeel btw-vrij wordt gemaakt en dat meer uren werken lonend wordt voor verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel”. (ANP)