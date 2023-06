Zorgsoftwaregroep Health Cloud Initiative koopt PGO Uw Zorg Online

Health Cloud Initiative, een verzameling softwareaanbieders voor zorgverleners, neemt Uw Zorg Online over. Dat is een zogeheten persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), waar patiënten medische gegevens kunnen inzien en veilig contact kunnen hebben met hun apotheek, ziekenhuis of huisarts. Deze producten worden op termijn aan elkaar geknoopt om de communicatie verder te vereenvoudigen, meldt het FD.

Financiële details worden niet bekendgemaakt in het bericht van het FD. Health Cloud Initiative (HCI) denkt na de overname een omzet van ongeveer 20 miljoen euro te halen, waarvan een kwart van de nieuwe aankoop komt. Er werken ongeveer 150 mensen bij HCI, dat zo’n 30.000 zorgverleners zegt te bedienen. Uw Zorg Online heeft 2,5 miljoen gebruikersaccounts.

HCI is sinds 2021 eigendom van Vortex Capital Partners. Vortex hanteert een zogeheten buy and build-strategie, waarbij via kleinere overnames een groter bedrijf met verschillende producten ontstaat. Uw Zorg Online is de grootste overname tot nu toe. KPN Ventures, de investeringstak van het telecombedrijf, investeerde in 2019 in Uw Zorg Online en is er nu uitgestapt. (ANP)