Zorgspectrum Het Zand krijgt nieuwe bestuurder

Hij vervult deze functie sinds 1 september 2025 al op interim-basis. In deze periode heeft hij de organisatie goed leren kennen en hij ziet mooie ontwikkelkansen voor de toekomst. De raad van toezicht ziet in hem een bestuurder met visie en leiderschap met zowel kennis van de zorg als van bedrijfsvoering, die in staat is de organisatie duurzaam verder te ontwikkelen. Daarom heeft zij besloten hem als vaste bestuurder aan te stellen.

Ouderenzorg

Hummel heeft ruime ervaring als bestuurder bij diverse zorgorganisaties zoals vvt-organisaties, ziekenhuis, huisartsenorganisatie en diagnostisch centrum. “Het Zand is een prachtige organisatie, met betrokken en bevlogen medewerkers die onze bewoners en cliënten centraal stellen. Ik zie een groot potentieel om samen te werken aan een toekomstbestendige organisatie waarin medewerkers centraal staan en ruimte krijgen om hun vakmanschap verder te ontwikkelen. Door goed samen te werken en te bouwen aan een duidelijke koers, kan Het Zand zich verder ontwikkelen tot een organisatie die ook in de toekomst staat voor kwalitatief hoogwaardige zorgverlening én een aantrekkelijke werkomgeving.”