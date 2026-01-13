Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorgspectrum Het Zand krijgt nieuwe bestuurder

,

Edwin Hummel is per 1 februari 2026 benoemd als bestuursvoorzitter van Zorgspectrum Het Zand.

Hij vervult deze functie sinds 1 september 2025 al op interim-basis. In deze periode heeft hij de organisatie goed leren kennen en hij ziet mooie ontwikkelkansen voor de toekomst. De raad van toezicht ziet in hem een bestuurder met visie en leiderschap met zowel kennis van de zorg als van bedrijfsvoering, die in staat is de organisatie duurzaam verder te ontwikkelen. Daarom heeft zij besloten hem als vaste bestuurder aan te stellen.

Ouderenzorg

Hummel heeft ruime ervaring als bestuurder bij diverse zorgorganisaties zoals vvt-organisaties, ziekenhuis, huisartsenorganisatie en diagnostisch centrum. “Het Zand is een prachtige organisatie, met betrokken en bevlogen medewerkers die onze bewoners en cliënten centraal stellen. Ik zie een groot potentieel om samen te werken aan een toekomstbestendige organisatie waarin medewerkers centraal staan en ruimte krijgen om hun vakmanschap verder te ontwikkelen. Door goed samen te werken en te bouwen aan een duidelijke koers, kan Het Zand zich verder ontwikkelen tot een organisatie die ook in de toekomst staat voor kwalitatief hoogwaardige zorgverlening én een aantrekkelijke werkomgeving.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Personalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

23 jan 2026 Medische staf Bernhoven voegt Physician Assistant (PA) toe aan bestuur
23 jan 2026 ETZ vindt in chirurg UMC Utrecht nieuw lid toezichtsraad
23 jan 2026 Koninklijke Visio ontvangt nieuw lid in raad van toezicht
22 jan 2026 Nieuwe directeur mProve komt over van IGJ
21 jan 2026 Nieuw bestuur voor SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Reader Interactions

Reacties