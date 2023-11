ZorgSpectrum stelt voormalig OLVG-bestuurder als bestuursvoorzitter

Françoise Dings is de nieuwe voorzitter raad van bestuur van ZorgSpectrum. Zij gaat samen met Marco van Reenen een tweehoofdig bestuur vormen.

Van Reenen trad begin dit jaar aan als bestuurder ad interim bij ZorgSpectrum, nadat Vivian Broex overstapte naar het Diakonessenhuis. Met de aanstelling van Françoise Dings, die op 15 november ingaat, is het bestuur weer compleet.

Ervaring

Janneke van Vliet, voorzitter raad van toezicht, roemt de ervaring van de nieuwe bestuursvoorzitter, die onder meer bestuurder was bij het OLVG en toezichthouder bij het Spaarne Gasthuis. “Françoise is een enthousiaste, verbindende en ervaren bestuurder met brede ervaring in en buiten de zorg”, aldus Van Vliet. “Met veel kennis op het gebied van regionale samenwerking. Kwaliteiten waardoor wij het vertrouwen hebben dat Françoise samen met Marco de ingezette koers voor de toekomst van ZorgSpectrum kan voortzetten en verstevigen.”