Zorgtak Achmea dankzij corona kwart miljard in de plus

De zorgtak van verzekeringsconcern Achmea heeft over 2020 een positief resultaat geboekt van 235 miljoen euro. Als gevolg van corona heeft het moederbedrijd van Zilveren Kruis door het stilvallen van de zorg minder reguliere behandelingen hoeven vergoeden. Daarnaast is uit het Zorgverzekeringsfonds 238 miljoen euro aan catastrofevergoeding uitgekeerd.

Het resultaat is bijna een verviervoudiging ten opzichte van 2019 toen de zorgtak van Achmea 62 miljoen euro in de plus eindigde. Het resultaat is temeer opvallend aangezien Achmea-merken Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis en Pro Life verzekerden zijn kwijt geraakt. Met een marktaandeel van 28 procent is de zorgtak van Achmea nog steeds marktleider, maar met een totaal van 4,8 miljoen verzekerden telt het concern zo’n 200 duizend verzekerden minder dan in 2019.

Omzetstijging

Ook was er sprake was van hogere extra zorgkosten als gevolg van de Covid-19-pandemie. Maar – zo laat Achmea in een toelichting op de jaarcijfers weten – deze werden gecompenseerd door een aanvullende bijdrage van 238 miljoen euro vanuit de wettelijke catastroferegeling uit het Zorgverzekeringsfonds. Als hier ook de solidariteitsregeling met betrekking tot de Covid-19-pandemie bij wordt meegerekend, dan komt de teller op een incidentele bijdrage van in totaal 251 miljoen euro. De bijdragen uit hoofde van de catastrofe- en solidariteitsregeling zijn goed voor een omzetstijging van 2 procent.

Minder reguliere zorg

Door het wegvallen van een groot deel van de reguliere zorg daalden daarnaast de reguliere zorgkosten. Per saldo leidde dit tot een positief resultaat bij de basiszorgverzekering van 75 miljoen euro, waarin in 2019 nog sprake was van een verlies van 26 miljoen euro. Anders gezegd: als gevolg van corona hoefde Achmea vorig jaar 100 miljoen euro minder te vergoeden. De aanvullende zorgverzekeringen waren goed voor een positief resultaat van 166 miljoen euro tegen 86 miljoen euro in 2019.

Continuïteitsbijdrage

Om zorgaanbieders tegemoet te komen, kwamen de zorgverzekeraars vorig jaar een vangnetgregeling overeen. Zorgaanbieders die inkomsten misliepen als gevolg van de Covid-19-pandemie kwamen in aanmerking voor een continuïteitsbijdrage ter dekking van de vaste lasten. Achmea heeft vorig jaar in totaal zo’n 1 miljard euro aan continuïteitsbijdragen uitgekeerd. Daarnaast konden zorgaanbieders in overleg met de zorgverzekeraar ook extra kosten in rekening brengen die door hen gemaakt werden voor het leveren van zorg gerelateerd aan Covid-19. Achmea meldt verder dat er 136 miljoen euro aan reserves zijn ingezet om de premiestijging voor 2021 te dempen.

Minder zorgdiensten

De Covid-19-pandemie heeft een negatief effect op de overige zorgdiensten van Achmea. Het gaat hierbij onder meer om zorgdienstenbedrijven, zoals Eurocross, die gericht zijn op dienstverlening aan klanten die in het buitenland met spoed hulp nodig hebben. Het operationeel resultaat van Overig over 2020 was 6 miljoen euro negatief tegen een kleine van plus van 2 miljoen euro in 2019. De afname van het operationeel resultaat is vooral het gevolg van een lagere omzet voor de zorgdienstenbedrijven door het wegvallen van de buitenlandhulp als gevolg van de Covid-19-pandemie.