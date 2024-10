Zorgthuisnl: ontbrekende preventiestrategie in regeerakkoord zorgwekkend

De invalshoek van het regeerprogramma is sterk curatief. Een preventiestrategie en aandacht voor het organiseren van zorg bij de inwoner ontbreken echter. Dat stelt Zorgthuisnl in een reactie op de kabinetsplannen.

Zorgthuisnl is blij met de VWS-ambities om de administratietijd te halveren en de digitalisering te boosten. “Wij hopen dat zorgaanbieders in de toekomst ruimer de mogelijkheid krijgen om digitale hulpmiddelen te benutten”, aldus Zorgthuisnl. Om deze technologieën effectief in te zetten, is verdere ontwikkeling van bestaande tools nodig volgens de brancheorganisatie. “Zeker op het gebied van verlichten van administratieve lasten wordt er hoopvol gekeken in de richting van AI-systemen. Echter is deze technologie relatief nieuw waardoor verdere toespitsing op het zorgveld noodzakelijk is.” Ondanks de vermindering van administratieve lasten benadrukt de koepel dat digitalisering geen oplossing is voor de personeelskrapte.

Verbreding IZA

Tevreden is Zorgthuisnl met de verbreding van het Integraal Zorgakkoord (IZA) met een welzijnsakkoord. Het “voorlopig uitblijven van concrete maatregelen, duidelijke beleidsvoornemens en investeringen in preventie binnen het nieuwe regeerprogramma” vindt de brancheorganisatie echter zorgwekkend. “Ook ontbreekt een samenhangende preventiestrategie die zich richt op het voorkomen van zwaardere zorg door middel van samenwerking, welzijnswerk en mantelzorg.” Zorgthuisnl hoopt dat deze punten verder worden uitgewerkt in het zorg- en welzijnsakkoord en het hoofdlijnenakkoord ouderenzorg.