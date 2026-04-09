Zorgvastgoed best presterende onderdeel Achmea Real Estate

Achmea Real Estate behaalde in 2025 op al zijn vastgoedfondsen en -portefeuilles een hoger rendement dan internationale benchmarks (MSCI) voor de sectoren. Het zorgvastgoed was de best presterende categorie, zo maakt de organisatie bekend.

Het totaalrendement van de woning- en zorgportefeuilles in beheer bij Achmea Real Estate kwam in 2025 uit tussen de 10,3 procent tot 11,7 procent. Het Achmea Dutch Health Care Property Fund behaalde in 2025 het hoogste absolute rendement van alle portefeuilles (11,7 procent) en presteerde duidelijk beter dan de zorgbenchmark (11,0 procent). De sterke resultaten waren zichtbaar in alle zorgsegmenten en werden gedragen door stabiele kasstromen en waardegroei, aldus Achmea.

Peter Koppers, director Investment Management bij Achmea Real Estate: “De resultaten over 2025 laten zien dat onze strategie zorgt voor bovengemiddelde beleggingsresultaten, die onze institutionele klanten helpen om hun deelnemers en verzekerden goede, betaalbare pensioenen te bieden. Met name zorgvastgoed toont aan dat maatschappelijke impact en een goed financieel rendement hand in hand kunnen gaan.”

