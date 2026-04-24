Zorgvergoedingen nog steeds te complex, blijkt uit jaarverslag SKGZ

Verzekerden worden nog te vaak geconfronteerd met onverwachte zorgkosten doordat de regels rondom vergoedingen te ingewikkeld zijn. Dat concludeert de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) in haar jaarverslag over 2025. De onduidelijkheid over procedures treft in het bijzonder kwetsbare groepen.

Het onafhankelijke klachten- en expertisecentrum behandelde afgelopen jaar ruim 8.000 vragen en klachten. De meeste knelpunten blijken te ontstaan rondom zorgverlening in het buitenland, niet-gecontracteerde zorg en de vergoeding van medische hulpmiddelen.

‘Te gek voor woorden’

Directeur Theunis Schaafstra noemt het “te gek voor woorden” dat mensen nog steeds vastlopen in het oerwoud van procedures.

“Wij zien dagelijks waar het misgaat”, stelt Schaafstra. Om die reden deelt de SKGZ haar bevindingen proactief met beleidsmakers, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Het doel is het garanderen van een laagdrempelige toegang tot de zorg voor iedereen.

Naast de klachtenbehandeling verzorgde de stichting vorig jaar kennissessies voor meer dan 4.000 professionals en vrijwilligers. Verzekerden beoordeelden de dienstverlening van het centrum met een stabiele 8,3.