Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorgvergoedingen nog steeds te complex, blijkt uit jaarverslag SKGZ

Verzekerden worden nog te vaak geconfronteerd met onverwachte zorgkosten doordat de regels rondom vergoedingen te ingewikkeld zijn. Dat concludeert de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) in haar jaarverslag over 2025. De onduidelijkheid over procedures treft in het bijzonder kwetsbare groepen.

Het onafhankelijke klachten- en expertisecentrum behandelde afgelopen jaar ruim 8.000 vragen en klachten. De meeste knelpunten blijken te ontstaan rondom zorgverlening in het buitenland, niet-gecontracteerde zorg en de vergoeding van medische hulpmiddelen.

‘Te gek voor woorden’

Directeur Theunis Schaafstra noemt het “te gek voor woorden” dat mensen nog steeds vastlopen in het oerwoud van procedures.

“Wij zien dagelijks waar het misgaat”, stelt Schaafstra. Om die reden deelt de SKGZ haar bevindingen proactief met beleidsmakers, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Het doel is het garanderen van een laagdrempelige toegang tot de zorg voor iedereen.

Naast de klachtenbehandeling verzorgde de stichting vorig jaar kennissessies voor meer dan 4.000 professionals en vrijwilligers. Verzekerden beoordeelden de dienstverlening van het centrum met een stabiele 8,3.

Reageer op dit artikel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

24 apr 2026 Inspectie: zorgaanbieders moeten meer doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag
24 apr 2026 Wissels van de week | Veel benoemingen in de ziekenhuiszorg en een nieuwe bestuurder bij DSW
24 apr 2026 HilverZorg breidt unieke samenwerking met huisarts uit
24 apr 2026 ETZ ontdekte probleem dotterapparaat en heeft alternatief
24 apr 2026 Twee brandweermensen gereanimeerd na medische keuring

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties