Zorgverleners en KWF starten nascholingsprogramma palliatieve zorg

Het herkennen van behoeften van patiënten die niet meer beter worden, vraagt om kennis en vaardigheden die nu onvoldoende terugkomen in de opleiding van zorgverleners. Daarom investeert KWF in de nascholing van oncologische zorgverleners. Afgelopen weekend gaven zorgverleners en opleidingsexperts het startschot voor het landelijk nascholingsprogramma palliatieve zorg bij ongeneeslijke kankerpatiënten.

28 procent van de patiënten na het slechtnieuwsgesprek hulp van zorgverleners in het ziekenhuis te missen, waarbij patiënten vooral behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt, aandacht voor naasten en advies over psychische klachten (NFK 2018). Daarnaast toont Nivel-onderzoek dat bijna twee derde van de zorgverleners zich onvoldoende geschoold vindt op het gebied van palliatieve zorg. “In de reguliere opleidingen van zorgprofessionals gaat de aandacht vooral uit naar beter worden en is er minimaal aandacht voor palliatieve zorg”, vertelt KWF-directeur Johan van de Gronden. “Terwijl het voor ongeneeslijk zieke patiënten juist in de laatste levensfase ook van essentieel belang is dat ze professionele en passende zorg krijgen. Dat vraagt om kennis en vaardigheden, waar gerichte opleiding van zorgprofessionals voor nodig is.”

Landelijke basiscursus

Naast het feit dat palliatieve zorg geen standaard onderdeel van MBO-, HBO- en WO-opleidingen is, is er een tekort aan goedgeschoolde docenten met praktijkkennis om zorgverleners te scholen. Daarom investeert KWF in het 3-jarig educatieprogramma ‘Landelijke basiscursus palliatieve zorg voor patiënten met kanker’. Dit programma wordt uitgevoerd door Amsterdam UMC namens het landelijke platform Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) en in samenwerking met diverse partijen. Waaronder Carend, gespecialiseerd in nascholing door zorgverleners met kennis van palliatieve zorg. Sander de Hosson, longarts Wilhelmina Ziekenhuis Assen, mede-oprichter Carend: “Dat we door dit programma sneller veel zorgverleners kennis bijbrengen hoe niet alleen de tumor maar ook de mens te behandelen, is een enorme doorbraak. Zo kunnen zorgverleners de dag erna al betere zorg bieden, met directe impact op iemands leven en dat van hun naasten.”

Het programma werkt toe naar een docentenpoule van 420 docenten en het zo snel mogelijk nascholen van zoveel mogelijk zorgverleners, met uiteindelijk landelijke dekking. Concreet zal al op korte termijn 13 procent van de oncologische zorgverleners bijgeschoold zijn en kunnen zij de opgedane kennis direct inzetten.