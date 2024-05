Zorgverzekeraar DSW verwelkomt nieuw lid raad van bestuur

Met haar benoeming wordt de raad uitgebreid van twee naar drie personen. Voorzitter Aad de Groot en Joop le Conge vormen de huidige raad van bestuur.

Van de Werf wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles ICT, Data & Analyse, functionele IT (FIT), Financiën, Actuariaat en Risicomanagement. “Met een bedrijfskundige achtergrond en jarenlange werkervaring in financiële functies brengt Carolien van der Werf ook ervaring mee vanuit de IT-sector”, laat DSW weten. “Zij was lid van de directie van Centric Holding en verantwoordelijk voor de portefeuilles Finance, HR, Facilities, Legal en Risk Management, zowel in Nederland als in Europa. Voor haar komst naar DSW was Carolien Integration Manager & Finance Director bij Cegeka en was zij naast deze functie ook verantwoordelijk voor het internationale ESG-programma. Haar intrinsieke interesse in de zorg zorgt voor een goede match met haar nieuwe rol bij DSW.”