Zorgverzekeraar vergoedt danslessen

Dans op Recept biedt sinds 2017 danslessen voor mensen met de ziekte van Parkinson op diverse locaties door heel Friesland. Lessen worden gegeven in Leeuwarden, Dokkum, Sneek, Harlingen, Franeker, Bolsward, Drachten, Heerenveen, Joure en Lemmer. Naast lessen voor mensen met de ziekte van Parkinson worden er ook lessen gegeven gericht op mensen met niet-aangeboren hersenletsel en chronische pijn.

De lessen zijn ook toegankelijk voor mensen die rolstoel gebonden zijn. Ervaring met dans is niet vereist en mantelzorgers zijn ook welkom in de les.

Revalidatie

Revalidatie Friesland onderzocht de lessen en ontdekte dat de ernst van de Parkinsonsymptomen vermindert en dat 55 procent van de deelnemers geen of minder fysiotherapie gebruiken. Ook vergroten de lessen het zelfvertrouwen van de deelnemers en hun kwaliteit van leven.

Plezier

Marlien Seinstra, artistiek leider Dans op Recept: “We zien dat de danslessen enorm bijdragen aan het welzijn van onze deelnemers. Mensen bewegen makkelijker en het plezier in dansen en het contact met anderen zorgt ervoor dat ze beter in hun vel zitten. We werken met professionele dansdocenten die speciaal voor deze doelgroep bijgeschoold zijn, zodat we ze de juiste begeleiding kunnen geven. Zo kan iedere deelnemer op zijn of haar eigen niveau meedoen. Dat De Friesland deze lessen nu vergoedt is voor Nederland baanbrekend en voor ons echt een erkenning voor wat we doen met Dans op Recept.”

De Friesland

De Friesland heeft zo’n 550.000 verzekerden en is onderdeel van Achmea.