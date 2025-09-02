Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorgverzekeraars gaan huisartsen helpen bij openen nieuwe praktijk

,

Nu tienduizenden mensen zonder huisarts zitten vanwege een tekort aan praktijken en patiëntenstops bij bestaande huisartsen gaan zorgverzekeraars meer helpen bij het openen van nieuwe praktijken. Want er zijn zeker jonge huisartsen die een praktijk willen overnemen of beginnen, maar vaak loopt die ambitie stuk op financiële en bureaucratische muren.

Zorgverzekeraars experimenteren al drie tot vier jaar met steun aan huisartsen bij de oprichting van zogenoemde nulpraktijken. Dit zijn volledig nieuwe praktijken die nog geen patiënten hebben. Die steun wordt volgend jaar structureel. Dan kunnen huisartsen die een eigen praktijk willen beginnen financiële hulp aanvragen bij zorgverzekeraars, blijkt uit een inventarisatie van de NOS.

Overbrugging

Zorgverzekeraars helpen straks huisartsen financieel de periode te overbruggen waarin ze nog niet genoeg patiënten hebben om een praktijk draaiende te houden. Huisartsen krijgen per patiënt een vaste vergoeding om hun praktijk draaiende te houden. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:EerstelijnszorgZorgverzekeraar

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8:56 Zorgverzekeraars gaan huisartsen helpen bij openen nieuwe praktijk
28 aug 2025 ROAZ-regio’s zien zorgcoördinatieplan van oud-minister Kuipers niet zitten
12:13 Meer veerkracht en minder zorgdruk door Positief Gezond Almere
9:00 Brabant blijft zich inzetten voor speciale poli Q-koortspatiënten
28 aug 2025 Voorgeschreven medicijnen in laatste levensfase nog niet optimaal

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties