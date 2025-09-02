Zorgverzekeraars gaan huisartsen helpen bij openen nieuwe praktijk

Nu tienduizenden mensen zonder huisarts zitten vanwege een tekort aan praktijken en patiëntenstops bij bestaande huisartsen gaan zorgverzekeraars meer helpen bij het openen van nieuwe praktijken. Want er zijn zeker jonge huisartsen die een praktijk willen overnemen of beginnen, maar vaak loopt die ambitie stuk op financiële en bureaucratische muren.

Zorgverzekeraars experimenteren al drie tot vier jaar met steun aan huisartsen bij de oprichting van zogenoemde nulpraktijken. Dit zijn volledig nieuwe praktijken die nog geen patiënten hebben. Die steun wordt volgend jaar structureel. Dan kunnen huisartsen die een eigen praktijk willen beginnen financiële hulp aanvragen bij zorgverzekeraars, blijkt uit een inventarisatie van de NOS.

Overbrugging

Zorgverzekeraars helpen straks huisartsen financieel de periode te overbruggen waarin ze nog niet genoeg patiënten hebben om een praktijk draaiende te houden. Huisartsen krijgen per patiënt een vaste vergoeding om hun praktijk draaiende te houden. (ANP)