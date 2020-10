Zorgverzekeraars mogen coronakosten onderling verdelen

“Zorgverzekeraars moeten normaal gesproken zelf opdraaien voor financiële risico’s bij hun zorguitgaven”, legt ACM-bestuurder Martijn Snoep uit. “Maar 2020 is geen normaal jaar. De uitbraak van de coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor de zorg, het heeft bij zorgverzekeraars uitzonderlijke onzekerheden over financiële risico’s veroorzaakt. Verzekeraars mogen daarom voor 2020 afspraken maken om de extra kosten van de corona-aanpak onderling te verdelen.”

Financiële steun

De zorgverzekeraars hebben in een vroeg stadium van de coronacrisis gezamenlijk financiële steun aan de zorgaanbieders gegarandeerd voor het wegvallen van reguliere zorg. Er zijn ook afspraken gemaakt over de vergoeding van extra kosten voor bijvoorbeeld aparte afdelingen voor coronazorg, het opschalen van IC-capaciteit en beschermingsmiddelen. Over de omvang en verdeling van deze extra kosten zijn toen geen afspraken gemaakt, omdat daar nog veel onzeker over was.

Uitzondering

De financiële steun is ongelijk verdeeld over de zorgverzekeraars. Sommige verzekeraars hebben te weinig ruimte om hun extra kosten op te vangen. Daarom stemt de ACM er nu in toe om een uitzondering te maken op de concurrentieregels. Ze vindt dat onderlinge verrekening voor het jaar 2020 noodzakelijk is vanuit het oogpunt van de continuïteit van de zorg. Snoep: “De wetten waarop de ACM toeziet, bieden ruimte om in uitzonderlijke tijden samen te werken om te voorkomen dat mensen en bedrijven de dupe worden van de coronacrisis. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen.”