Zorgverzekeraars: voer wettelijke gezondheidsplicht in

Als het aan Zilveren Kruis, CZ en Menzis ligt, wordt het verplicht om in te zetten op preventie. De bettreffende bestuursvoorzitters pleiten in een interview met de Volkskrant voor invoering van een gezondheidsplicht.

Naast een zorgplicht moet er een zogeheten gezondheidsplicht komen, vinden Zilveren Kruis, CZ en Menzis. Dat betekent dat zorgprofessionals de plicht krijgen om zich in te zetten voor een betere volksgezondheid en preventie. Op die manier moet er meer aandacht komen voor problemen als overgewicht, te weinig lichaamsbeweging en stress.

Alle betrokkenen

“Wij moeten een gezondheidsplicht invoeren in alle vijf zorgwetten die we hebben, die alle betrokken dwingt zich in te spannen voor een gezonde bevolking”, zegt Ruben Wenselaar van Menzis daarover in de Volkskrant. Die plicht zou niet alleen moeten gelden voor zorgprofessionals, maar ook voor zorgverzekeraars, gemeenten, GGD’s en zorgkantoren.

Daarnaast pleiten bestuurders Fijneman (Zilveren Kruis), De Groot (CZ) en Wenselaar (Menzis) in hun gezamenlijke oproep voor meer regionale samenwerking en ¬minder starre regels in de zorg.