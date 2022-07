Zorgverzekeraars willen minder strikte privacyregels

Zorgverzekeraars willen dat de privacywetgeving wordt versoepeld, meldt het AD. De huidige regels staan volgens hen goede zorg in de weg. De verzekeraars willen individuele verzekerden actief kunnen melden voor welke diensten of zorg zij in aanmerking komen, maar dat is nu niet mogelijk.

Patiënten moeten onnodig lang wachten op een operatie en weten soms niet dat ze recht hebben op een therapie of behandeling, zeggen de zorgverzekeraars in het AD. Dat komt door de huidige regelgeving, die zij te strikt vinden. Zo willen ze graag de wachtlijsten inzien en patiënten actief benaderen als ze ergens de mogelijkheid zien om eerder hun behandeling te ondergaan.

Maatschappelijk belang

“De privacy van verzekerden is een groot goed en wij moeten en willen daar zorgvuldig mee omgaan”, zegt directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland in het AD. “Maar wanneer gaat het om een individueel belang en wanneer is er sprake van een breder maatschappelijk belang, dat de beschikbaarheid van meer informatie rechtvaardigt? De aanpak van de wachtlijsten is van dat laatste een goed voorbeeld.”

Speelruimte

Soepelere omgang met de privacyregels is wel degelijk mogelijk, bepleiten de zorgverzekeraars. Zo is er een uitzondering voor de mondzorg van minderjarigen. Waakhond Autoriteit Persoonsgegevens staan verzekeraars toe ouders actief te benaderen als ze hun kinderen niet naar de tandarts sturen.

De verzekeraars willen ook op andere vlakken, zoals het aanpakken van de wachtlijsten en het verbeteren van de gegevensuitwisseling, meer speelruimte. Ze gaan daarover in gesprek met VWS en brengen het onderwerp te berde tijdens de onderhandelingen over nieuwe zorgakkoorden in de ggz en medisch-specialistische zorg.