Thema: Ghz
Zorgvilla’s ExpertCare blijven open bij gebrek aan alternatief

,

De directie van zorgorganisatie ExpertCare zegt dat vier kindzorgvilla’s toch openblijven als voor het einde van de maand nog geen andere plek voor de kinderen is gevonden. ExpertCare liet eerder weten de villa’s te willen sluiten, maar de cliëntenraad verzet zich daartegen en zegt juridische stappen “niet uit te sluiten”.

ExpertCare maakte eind januari bekend dat de vier kindzorgvilla’s in Waalre, Rijswijk, Wezep en Vleuten per 31 maart gaan sluiten. De organisatie zei dat de opvanglocaties voor ernstig en chronisch zieke kinderen niet langer open kunnen blijven door hoge kosten en een personeelstekort.

Thuiszorg

De cliëntenraad van ExpertCare heeft woensdag de steun aan de directie ingetrokken. Het bedrijf zou hebben beloofd om vóór de sluiting voor alle kinderen een alternatief te regelen, maar dat gaat volgens de cliëntenraad niet lukken. ExpertCare geeft geen cijfers van het aantal kinderen waarvoor wel een alternatieve zorgplek is gevonden.

Volgens ExpertCare neemt de vraag naar thuiszorg toe, maar de cliëntenraad ziet dat niet als een realistisch alternatief voor de doelgroep van de villa’s: “Iedereen in de branche weet dat er geen alternatief is voor deze kinderen. Dat is er op 31 maart niet, en ook in juli niet,” zegt fungerend voorzitter Marcel Barzilay.

Hoop op overname

Hij zegt nog te hopen op een overname. Volgens Barzilay hebben zich daarvoor meerdere partijen gemeld, maar door de snel naderende deadline zou het personeel ondertussen al op zoek gaan naar een andere baan.

De cliëntenraad erkent dat er problemen zijn bij ExpertCare en dat er sprake is van “miljoenenverliezen”. Barzilay hoopt op hulp vanuit onder meer de politiek en zorgverzekeraars. (ANP)

Meer over:Gehandicaptenzorg

