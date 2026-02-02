Skipr

Zorgwethouders en DSW tegen sluiting HAP in Schiedam

,

Na de nachtelijke sluiting van de spoedeisende hulp is ook de huisartsenpost (HAP) sinds kort ‘s nachts dicht in het Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Volgens het ziekenhuis is er te weinig personeel. Zorgwethouder Petra Zwang en DSW zijn ongelukkig met de situatie.

“Het was voor ons een hele moeilijke beslissing”, zegt HAP-directeur Mariette Glim bij Omroep Twee. “We hebben de keuze moeten maken vanwege problemen in de arbeidsmarkt. We hebben een tekort aan zorgprofessionals en dat is eigenlijk een landelijk probleem.”

Naar ziekenhuis Delft

De sluiting van de huisartsenpost in het Franciscus Vlietland in Schiedam heeft gevolgen voor gemiddeld zes patiënten per nacht, die zich nu in Delft moeten melden. Volgens het ziekenhuis doen ze dit ook. “Er komen ongeveer evenveel telefoontjes binnen en evenveel patiënten naar de post in Delft”, zegt Mariette Glim, directeur van de huisartsenpost. “Dat is voor de patiënten ook veilig en levert kwalitatief hoogwaardige zorg op.”

Zorgwethouders

Zorgwethouder Petra Zwang uit Schiedam is ongelukkig met de situatie. “Het kan toch niet waar zijn dat je als Schiedammer, als er iets is, naar Delft moet? Ik ben er strontchagrijnig van. En dat komt echt uit het diepst van mijn hart. Ik voel me volkomen machteloos.”

Zwang verbaast zich over de nachtelijke sluiting, omdat in januari het vernieuwde ‘spoedplein’ is geopend in het ziekenhuis. Er is een jaar lang verbouwd om de spoedeisende zorg beter op de HAP te laten aansluiten. “We hebben een geweldig spoedplein dat geopend is. Het kan toch niet zo zijn dat die maar drie uur per avond open is?”, zegt Zwang.

Ook collega-wethouder Jacky Silos in buurgemeente Vlaardingen maakt zich zorgen. “Voor spoed hebben we eerst al gehad dat de kraamafdeling in het ziekenhuis verdween. De spoedeisende hulp is ook al niet meer in de nachten open. Nu komt dit er weer bij. Dat is zorgelijk. Ik hoop dat het niet tot gevolg heeft dat mensen zorg gaan mijden of niet op tijd bij zorg terecht kunnen komen. We doen toch eigenlijk steeds een groter beroep op mensen om ergens naartoe te gaan, voor zorg die in mijn beleving heel dichtbij zou moeten zijn.”

DSW

Zorgverzekeraar DSW schaart zicht achter de noodkreet van de wethouders. “Wij vrezen dat de nachtsluiting van de huisartsenpost de kwaliteit van de acute zorg in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis onder druk zet”, laat een woordvoerder weten.

Zorgvisie congres acute zorg

Op 2 april organiseert Zorgvisie het congres acute zorg met onder meer:

  • Ronald van Schelven, afdeling medisch specialistische zorg, IGJ;
  • Marjo Vissers-Kuijpers, voorzitter raad van bestuur, Coöperatie VGZ;
  • Edwin van der Meer, voorzitter raad van bestuur, BovenIJ.

