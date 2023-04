Zorgwoordvoerder SP Maarten Hijink verlaat Tweede Kamer

Het parlementaire bestaan “grijpt hard in op je privé- en gezinsleven. Voor mij is dat ook de reden om er na al die jaren een punt achter te zetten. De steun thuis is en blijft onvoorwaardelijk, maar ik kies er nu zelf voor om meer tijd vrij te maken voor thuis”, laat hij weten in een verklaring.

Woordvoerder zorg

Hijink werkt sinds 2006 voor de fractie van de SP in de Tweede Kamer. Hij was onder meer fractiemedewerker. Sinds 2017 zit hij in de Kamer waar hij woordvoerder zorg is. Hij wordt deze week al opgevolgd door Jimmy Dijk. Die is op dit moment fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Groningen en lid van het dagelijks bestuur van de partij. (ANP/Skipr)