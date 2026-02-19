Skipr

Zoveel bespaart UMCG met de overstap naar herbruikbare bloeddrukbanden

,

IC-verpleegkundige Femke Lijzenga heeft de Innovatieprijs Duurzaamheid van het UMC Groningen (UMCG) gewonnen. Met haar idee om over te stappen van wegwerp naar herbruikbare bloeddrukbanden, kan het ziekenhuis jaarlijks grondstofgebruik, CO2, afval en 74.100 euro besparen.

Elk jaar gooit het UMCG 28.000 bloeddrukbanden weg na het ontslag van een patiënt. Lijzenga stelde daarom voor om terug te gaan naar de herbruikbare banden en deze na gebruik schoon te maken.

Win-win-win

Het idee voorkomt jaarlijks 1.596 kilo afval per jaar en CO2-uitstoot door minder productie en transport. De geschatte jaarlijkse kostenbesparing bedraagt 74.100 euro.

Lijzenga wint met haar idee de jaarlijkse Innovatieprijs Duurzaamheid van het UMCG. De prijs bestaat uit een geldbedrag voor onderzoek en haalbaarheid van de uitvoering van haar plan. “Samen met haar collega’s van het Greenteam ICV, Infectiepreventie en Inkoop onderzoekt zij nu de beste aanpak, van footprint-analyse tot mogelijke testfase op de IC”, aldus UMCG.

Radboudumc

Het Radboudumc is al in 2021 overgestapt op herbruikbare bloeddrukbanden. De switch resulteerde in een vermindering van 39.000 naar 1.500 banden per jaar en een jaarlijkse afvalbesparing van ruim 2.800 kg plastic. Dit initiatief, onderdeel van het ‘Groene OK’-beleid, zorgt daarnaast voor een aanzienlijke kostenbesparing van zo’n 205.500 euro per jaar.

Radboudumc berekende dat als alle ziekenhuizen met de herbruikbare bloeddrukband werken, er een mogelijke landelijke besparing van 33.744 kilo plastic en 2,7 miljoen euro per jaar gerealiseerd kan worden.

