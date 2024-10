Zoveel hadden de drie grootste verzekeraars over voor zorg

Van de drie grootste verzekeraars zijn de prijzen voor dbc’s in de afgelopen vier jaar het meest gestegen bij Zilveren Kruis, blijkt uit cijfers van Kompas in Zorg en BS Consultancy.

Voor de analyse is gebruikgemaakt van de door de drie grootste zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ en CZ gepubliceerde gemiddelde tarieven waarvoor zij de zorg hebben ingekocht bij de door hun gecontracteerde ziekenhuizen.

Gemiddelde tarieven

Alleen deze zorgverzekeraars hebben de gemiddelde tarieven gepubliceerd. Voor het volume per dbc-zorgproduct is uitgegaan van het aantal gedeclareerde DBCzorgproducten in 2023 volgens de NZa met als peildatum 1 september 2024.

Uit de analyse blijkt dat het prijsniveau van de ziekenhuisbehandelingen in totaal in 2021 met gemiddeld 2 tot 3 procent is gestegen ten opzichte van 2020 bij de drie grote zorgverzekeraars. Bij CZ stegen de prijzen toen het meest. Bij Zilveren Kruis het minst. Deze prijzen zijn niet altijd verhoogd door de verzekeraars zelf, maar soms ook het resultaat van onderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars.

Flinke prijsstijging in 2023

In 2022 was de prijsstijging iets hoger, circa 3 tot 4 procent, ten opzichte van het jaar ervoor. In 2023 stegen de prijzen het meest. Toen ging het om 6 tot 9 procent ten opzichte van 2022. Zilveren Kruis verhoogde toen ook het meest. In 2024 is bij Zilveren Kruis en CZ nog sprake van een prijsstijging van 6 tot 7 procent. Bij VGZ viel de prijsstijging met circa 3 procent een stuk lager uit.

Uit de analyse blijkt ook dat bij de meeste ziekenhuizen nog omzetplafonds worden afgesproken. Bij twintig ziekenhuizen hebben de drie grootste verzekeraars geen omzetplafond in de contracten verwerkt. De plafonds worden door verzekeraars gebruikt om de kosten te beheersen, maar leiden aan het eind van het jaar soms tot frustratie bij zorgverleners.