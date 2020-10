Zozijn benoemt nieuwe toezichthouders

Seldentuis (1981) is strategisch adviseur bij Woonzorg Flevoland . Hij behaalde zijn Master bij het Instituut voor Beleid & management aan de Erasmus Universiteit en is actief geweest als behandelaar, zorg- en innovatiemanager en consultant in de zorg. Hij heeft veel ervaring met bedrijfsontwikkeling, innovatie, digitalisering en verandermanagement.

Bedrijfseconoom Spanjers (1969) is bestuurder van Roessingh revalidatiecentrum. Hij werkt eerder in verschillende ziekenhuizen. Spanjers is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het toepassen van innovatieve informatie technologie in de zorg.

De raad van toezicht van Zozijn bestaat vanaf 1 oktober naast Seldentuis en Spanjers uit voorzitter Adriaan Jansen, René Collé, Corine de Ruiter en Corrie Scholman.