Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

ZRTI gaat verder met eenhoofdig bestuur

,

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) wijzigt per 1 maart zijn raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat momenteel uit Peter Jongens en Kees Griep. Per 1 maart 2026 treedt Kees Griep terug als bestuurder. Griep gaat in het tweede kwartaal van het jaar met pensioen.

De raad van toezicht heeft besloten dat het ZRTI verdergaat met een eenhoofdige raad van bestuur. Peter Jongens is daarbij benoemd tot fulltime bestuurder.

Het ZRTI is Kees Griep zeer dankbaar voor zijn grote betrokkenheid en waardevolle bijdrage, zo laat de organisatie weten. “In zijn rol als bestuurder én als radiotherapeut-oncoloog heeft hij zich jarenlang met toewijding ingezet voor het welzijn van patiënten, de ontwikkeling van collega’s en de verdere groei en positionering van het ZRTI. Zijn deskundigheid en pragmatische aanpak laten een blijvende indruk achter. Kees blijft tot aan zijn pensionering in het tweede kwartaal van dit jaar als arts verbonden aan het ZRTI.”

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) biedt radiotherapie aan op twee locaties: Vlissingen en Roosendaal.

Reageer op dit artikel
Meer over:Personalia

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:54 ZRTI gaat verder met eenhoofdig bestuur
9:25 Martijn Hendriks neemt afscheid van Gelderse Vallei
8:12 Bedrijfseconoom in raad van toezicht Ipse de Bruggen
26 feb 2026 Nieuwe algemeen bestuurder PrimaCura
26 feb 2026 Bestuurder Karin Krol verlaat Laurentius Ziekenhuis

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties