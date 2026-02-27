ZRTI gaat verder met eenhoofdig bestuur

De raad van bestuur bestaat momenteel uit Peter Jongens en Kees Griep. Per 1 maart 2026 treedt Kees Griep terug als bestuurder. Griep gaat in het tweede kwartaal van het jaar met pensioen.

De raad van toezicht heeft besloten dat het ZRTI verdergaat met een eenhoofdige raad van bestuur. Peter Jongens is daarbij benoemd tot fulltime bestuurder.

Het ZRTI is Kees Griep zeer dankbaar voor zijn grote betrokkenheid en waardevolle bijdrage, zo laat de organisatie weten. “In zijn rol als bestuurder én als radiotherapeut-oncoloog heeft hij zich jarenlang met toewijding ingezet voor het welzijn van patiënten, de ontwikkeling van collega’s en de verdere groei en positionering van het ZRTI. Zijn deskundigheid en pragmatische aanpak laten een blijvende indruk achter. Kees blijft tot aan zijn pensionering in het tweede kwartaal van dit jaar als arts verbonden aan het ZRTI.”

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) biedt radiotherapie aan op twee locaties: Vlissingen en Roosendaal.