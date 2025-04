Zuid-Holland wil gezondheid burgers verbeteren

De provincie Zuid-Holland heeft een plan gemaakt om haar inwoners aan te moedigen gezonder te eten. In de Voedselvisie, opgesteld door BBB-gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen, staan zeven ambities voor de komende vijftien jaar. Het doel is ervoor te zorgen dat Zuid-Holland in 2040 niet meer de ongezondste provincie van Nederland is.

Nu heeft 52 procent van de 3,8 miljoen Zuid-Hollanders overgewicht, volgens de provincie “deels door een voedselomgeving waarin ongezonde keuzes de norm zijn”. Uit cijfers van de GGD en het CBS komt naar voren dat Zuid-Hollanders laag scoren wat betreft het gemiddelde aantal levensjaren die ze naar verwachting in goede gezondheid kunnen doorbrengen. Dat geldt met name rond Den Haag (65,7 jaar) en Rotterdam (64,6 jaar).

“Om een gezonder Zuid-Holland te realiseren, moeten we de gezonde keuze de makkelijke keuze maken. Dit betekent dat gezond voedsel beter beschikbaar, betaalbaar en zichtbaar moet worden in vooral kwetsbare wijken”, staat in de woensdag in Barendrecht gepresenteerde Voedselvisie.

De provincie zet in op onder meer educatie en voedselproductie in de eigen regio. Zo moeten in de kantines van scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen vooral seizoensgebonden producten van lokale ondernemers geserveerd worden. Om het eten van gezond voedsel te promoten, zouden belastingen op groenten en fruit omlaag moeten en die op ongezonde producten juist omhoog. (ANP)