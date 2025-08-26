Zuid-Limburgse zorg- en welzijnsorganisaties breiden Academie voor Zelfzorg uit

Met steun van CZ en VGZ en ruim 11 miljoen euro uit het Integraal Zorgakkoord breidt de Academie voor zelfzorg haar activiteiten uit in de regio.

Zuid-Limburgers krijgen binnenkort op meer plekken structurele ondersteuning om zelf de regie te houden over hun gezondheid en zorg. Met een transformatieplan slaan zorg- en welzijnsorganisaties de handen ineen om de zelfredzaamheid van zorgvragers en hun mantelzorgers te versterken. Dankzij steun van zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ kan de Academie voor zelfzorg met ruim 11 miljoen euro uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) uitbreiden in de regio en daarbuiten. Het initiatief richt zich op praktische vaardigheden, digitale hulpmiddelen en sociale netwerken, en draagt bij aan het ontlasten van zorgprofessionals. De samenwerking tussen zorg en welzijn staat centraal.

Academie voor zelfzorg

De Academie voor zelfzorg werd in 2018 opgericht en helpt mensen die zorg nodig hebben om zelfredzamer te worden. Denk aan praktische instructies voor bijvoorbeeld wondverzorging, oogdruppelen of sondevoeding zelf toedienen. Ook leren deelnemers hoe ze hun sociale netwerk en digitale hulpmiddelen kunnen inzetten en is er aandacht voor de draaglast van mantelzorgers. Zo houden mensen zelf de regie, blijven ze langer zelfstandig én wordt de druk op zorgprofessionals verlicht. Zorgverleners kunnen zich daardoor meer richten op complexe zorg en kwetsbare patiënten.

‘Maastrichtse opzet’

De Maastrichtse opzet van het Maastricht UMC+, zorgorganisatie Envida en Vitala+ geldt als een voorloper binnen het concept van de Academie van zelfzorg. Inmiddels is dit initiatief ook op veel andere plekken in het land gestart.

Dichtbij huis en digitaal

Met het transformatieplan wordt het bestaande aanbod van activiteiten en trainingen in Maastricht-Heuvelland uitgebreid, en uitgerold naar de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek. “Inwoners en mantelzorgers kunnen straks op meerdere plekken terecht voor begeleiding van speciaal getrainde instructeurs”, vertelt Marieke Gerards, die als projectleider Wonen, Welzijn en Zorg bij Zuyderland betrokken is bij het transformatieplan. Er wordt een digitaal zelfzorgplatform gelanceerd dat informatie en ondersteuning eenvoudig toegankelijk maakt voor ondersteuning thuis, zowel in geschreven tekst als in illustraties en video’s. Stichting KOMPAZ Nederland, een initiatief van Maastricht UMC+ en het Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ), speelt hierin een belangrijke rol.

Samenwerking zorg en welzijn

De kracht van deze aanpak ligt in de nauwe samenwerking tussen zorg en welzijn. Want zelfredzaamheid draait niet alleen om medische handelingen, maar ook om ondersteuning in het dagelijks leven. Daarom werken artsen, wijkverpleegkundigen, mantelzorgers en welzijnsorganisaties nauw samen, zodat de juiste hulp op het juiste moment komt, door de professional die daar het beste bij past. Zo kan bijvoorbeeld tijdige mantelzorgondersteuning voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en zelf zorg nodig hebben.