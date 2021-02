Zuidhollandse kraamzorgaanbieders fuseren

Kraamzorg de Waarden in Schoonhoven en Kraamzorg Rotterdam hebben met een bestuurlijke fusie de handen ineen geslagen. Door de schaalvergroting denken beide aanbieders de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren en meer ruimte te hebben voor zorginnovatie en nieuwe zorgconcepten.

De fusie volgt op een periode van intensief overleg. Het samengaan gaat ook gepaard met een bestuurlijke wisseling van de wacht. Bestuurder Marja Huizer van Kraamzorg Rotterdam geeft het stokje door aan collega Jacqueline Dorscheidt van de Waarden. “Met deze bestuurlijke fusie kunnen wij zowel het primaire als het ondersteunende proces ook voor de langere termijn verstevigen. Ik ben erg blij dat we met Kraamzorg de Waarden een sterke en betrouwbare partner voor Kraamzorg Rotterdam hebben gevonden. Ik draag met veel vertrouwen mijn rol als bestuurder en directeur over aan Jacqueline Dorscheidt als nieuwe bestuurder”.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“De fusievraag vanuit Kraamzorg Rotterdam zien we als een appel op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt Dorscheidt. De fusieorganisatie wil zorg vooral sterk maken voor om met een gerenommeerde organisatie in de regio een bijdrage te leveren, vanuit onze kraamzorg op maat. Schaalvergroting betekent in dit verband ook meer middelen voor digitale procesoptimalisering en het uitbreiden van het marktgebied.

Geen gevolgen

De medezeggenschapsraden van beide ondernemingen hebben een positief advies afgegeven. Er zijn geen directe gevolgen voor klanten en medewerkers van Kraamzorg Rotterdam en Kraamzorg de Waarden. Kraamzorg Rotterdam blijft als organisatie en als merknaam bestaan. De aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is inmiddels voorbereid. Zodra de NZa aanvraag heeft goedgekeurd, is de bestuurlijke fusie officieel een feit.