ZuidOostZorg breidt inzet slimme medicatiedispensers uit

De slimme medicijndispenser geeft op het juiste moment de juiste medicatie uit. Met een herinneringssignaal herinnert de medicijndispenser de cliënt aan het medicatiemoment. Nadat de cliënt op de OK-knop drukt, wordt de medicatie in de juiste hoeveelheid aangeboden.

Eigen regie

“Dat de Medido allerlei voordelen heeft, wisten we al uit de thuiszorg”, zegt Ingrid Meijer-Venema, HBO VGG in locatie De Wiken. “Meer privacy, meer eigen regie op medicatie en er hoeft niet steeds een zorgmedewerker te komen om de medicatie te verzorgen. Het is eigenlijk jammer dat wij de medicatie gaan overnemen van cliënten, als zij in een zorginstelling komen wonen. Door wat ondersteuning via de Medido kan een deel van de cliënten het prima zelf.”

ZuidOostZorg gebruikt de slimme medicijndispenser al binnen de locaties Rispinge en De Wiken. De afdelingen Somatiek en Gerontopsychiatrie in Neibertilla en locatie De Miente in Gorredijk komen daarbij.