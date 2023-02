ZuidOostZorg werkt samen met zorgkantoor: veel meer zorg

Zorg- en kennisorganisatie ZuidOostZorg en Zorgkantoor Friesland gaan samenwerken om de zorg voor ouderen in Friesland toegankelijk te houden. ZuidOostZorg heeft zichzelf daarbij ten doel gesteld om 30 procent meer zorg te leveren door innovatie en specialisatie.

Door goede voorbeelden breder te delen, willen Zorgkantoor Friesland en ZuidOostZorg het hoofd bieden aan stijgende zorgkosten en structurele krapte op de arbeidsmarkt. Beide organisaties hebben daarvoor een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die in ieder geval tot 1 januari 2026 duurt.

Afscheid van oude reflexen

“Dertig procent meer mensen bedienen, kan alleen als je innoveert en afscheid neemt van een aantal oude reflexen”, zegt Simone Meertens, bestuurder bij ZuidOostZorg. “We hebben als zorgsector taken overgenomen die in de kern helemaal niet bij ons zouden moeten liggen. Uiteindelijk zijn wij er om professionele zorg te bieden. Dat willen we toegankelijk houden voor ouderen die dat écht nodig hebben.”

Tiemen Meijer, manager Inkoop Ouderenzorg bij Zorgkantoor Friesland: “We zetten ons samen in voor de verandering die nodig is om de grote uitdagingen het hoofd te bieden. Dat begint thuis, met technologie en met inzet van het netwerk zodat onze klanten onderdeel blijven van de maatschappij. Zo houden we de zorg voor de meest kwetsbare mensen voor de lange termijn beschikbaar. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om.”