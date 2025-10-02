Skipr

Zuyderland-bestuurder en jurist gaan toezicht houden bij CumuluZ

,

Zorgbestuurder Esther Talboom-Kamp en jurist Olenka van Ardenne zijn benoemd tot leden van de raad van toezicht van stichting CumuluZ Zorgdata. Eerder trad Guido van Woerkom al aan als voorzitter.

“Ik wil bijdragen aan een zorgsysteem waarin professionals beter kunnen samenwerken en patiënten meer regie ervaren omdat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is”, laat Talboom-Kamp weten in een reactie op haar benoeming. Ze is bestuurder bij het Zuyderland, hoogleraar digitale zorg aan de Open Universiteit en toezichthouder bij de Huisartsenpost Rijnmond.

Dataplatforms

Van Ardenne is senior partner bij Lygature, waar ze zich bezig houdt met gezondheidsrecht, privacy en ethiek. Ze werkte eerder bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sanguin. “CumuluZ ontwikkelt iets unieks: een infrastructuur die door zoveel partijen in de zorg wordt ondersteund en waarin samenwerking echt de sleutel is”, zegt ze over het project waaraan ze nu als toezichthouder aan verbonden is. “Het is inspirerend om daaraan te mogen bijdragen met mijn juridische, ethische en privacy-expertise en mijn ervaring met dataplatforms in Nederland en Europa.”

Met de nieuwe aanstellingen heeft de stichting de raad van toezicht compleet.

Technologie

